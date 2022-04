Tras la victoria de Gennady Golovkin, Saúl Álvarez se mantiene enfocado en su próximo combate contra Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Súper Mediano. Por otra parte, en el día de hoy, Teddy Atlas, reconocido entrenador de boxeo habló sobre el tapatío para decir que le sorprende el físico que tiene y que creen que deben ser las famosas hamburguesas mexicanas, en alusión al doping positivo en 2018.

Sin duda una de las grandes marcas que tendrá el nacido en Guadalajara a lo largo de su carrera será el positivo en clembuterol que dio luego de la primera pelea con Gennady Golovkin. Sin embargo, tras varios estudios, se determinó que el peleador de Eddy Reynoso había comido carne contaminada y que la cantidad que tenía en s cuerpo no era suficiente para sacar ventaja.

A pesar de esto, para Teddy Atlas, reconocido entrenador de boxeo, no es casualidad los cambios en su cuerpo, por lo que cree que sigue consumiendo algo para cambiar su cuerpo. “(Lo he visto pelear en)junior mediano, mediano, semicompleto, de regreso a mediano y no puedo verlo bajar de peso semicompleto porque ya no está cerca de ese hombre. Ya sea por cosas naturales o no naturales… Escucha, no sé (si) es por comer esas hamburguesas mexicanas en esa tienda de allá. ¿Tal vez las Whoppers que sirven allá que tienen una salsa especial? No sé”, comentó en su canal The Fight with Teddy Atlas.

Y agregó: “Escucha, la gente se enoja conmigo, pero hay algo de verdad ahí. Sabemos que dio positivo por esa cosa que se supone que no debes ponerte en las venas y golpear a alguien. No sé, tal vez solo fue un gran programa de levantamiento de pesas, tal vez eso es todo”. Por último, comentó que el próximo siete de mayo será la primera vez, desde que enfrentó a Gennady Golovkin, que tendrá un rival que lo puede vencer.

“Esta es la primera pelea para mí de Canelo desde que enfrentó a GGG por segunda vez que realmente creo que hay una posibilidad legítima de que su oponente pueda ganar, la primera”, comentó el reconocido entrenador.