El boxeador mexicano, Canelo Álvarez, viene de sufrir una dolorosa derrota ante el ruso Dmitry Bivol, en una pelea pactada en un peso superior al que lo tenía acostumbrado. El tapatío, campeón unificado en las 168 libras, subió de categoría en busca de nuevos desafíos, pero se llevó una derrota que para la gran mayoría de los aficionados al boxeo, fue sorpresiva.

Tras verse superado por el poderío físico de Dmitry Bivol, Canelo Álvarez no tardó en comunicar cuál será su próxima pelea. El 17 de septiembre, el oriundo de Guadalajara completará la trilogía de combates ante el kazajo Gennady Golovkin, para dar cierre a una gran rivalidad que ya contó con dos grandes peleas previas: una terminó en empate y la otra, en victoria para el mexicano.

Sin embargo, Canelo Álvarez no olvidará tan fácil la derrota que sufrió frente a Bivol, luego de acumular casi diez años invicto. “Así es el boxeo. Nos tocó perder, pero de una manera única: el tratar de subir de peso, hacer otras cosas que normalmente la gente que está en la posición que yo estoy, no se arriesga a hacer”. Desde aquel día, no faltaron especulaciones respecto a si al mexicano le convenía o no volver a enfrentarse al poderío físico del ruso.

Np obstante, el campeón mundial parece no tener dudas. Consultado acerca de si prefería evitar la revancha ante Bivol, aseguró: “Al contrario. Me gusta ser competitivo, ir por más cosas. Aquí estamos todavía en el camino, y de que lo voy a intentar de nuevo, lo voy a intentar de nuevo”. La derrota frente al ruso, además, cambió los planes de Canelo Álvarez, ya que tenía pensado pelear en Guadalajara en el corto plazo. “Vamos a platicarlo más adelante”, señaló ahora.

"Sigo siendo el mejor"

Tras la derrota, Canelo Álvarez perdió terreno en el ranking libra por libra, pero aun así, se sigue viendo en lo más alto: "Yo arriesgo todo para seguir haciendo historia, cuando no tengo necesidad de arriesgar nada, ya he logrado muchísimas cosas. Estoy en una posición en la que no tengo que arriesgar nada y aún así lo hago y creo que eso nadie lo hace cuando están en una posición como en la que estoy yo. Así que en lo personal me sigo sintiendo el mejor peleador del mundo", afirmó el peleador mexicano.