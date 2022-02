Saúl Canelo Álvarez se mantiene enfocado en el torneo de golf que disputa estos días, mientras el mundo del boxeo espera saber a quién enfrentará el próximo siete de mayo en Las Vegas. Por otro lado, mientras esto sucede, Jake Paul volvió a hablar del tapatío y dijo que él será el mejor oponente que enfrentará por la recaudación que logra en las ventas de PPV.

La semana pasada, el peleador de Eddy Reynoso recibió dos ofertas interesantes para su estreno en el 2022. Una de ellos fue de Premier Boxing Chanmpions que le ofreció chocar ante Jermall Charlo, mientras que Matchroom Boxing le envió un contrato para enfrentar primero a Dmitry Bivol y luego a Gennady Golovkin.

Mientras esto sucede, quien volvió a lanzar un tiro contra Canelo Álvarez fue Jake Paul, quien dijo que tarde o temprano enfrentará al mexicano. “Tal vez no ahora, pero en tres años, podría suceder con seguridad. Son dos de los mejores nombres de cinco que van cara a cara. ¿Por qué no hacer que eso suceda? Pay-per-view masivo, y soy más grande que cualquiera de sus oponentes que ha tenido. Ya ha hablado de pasar al peso crucero, así que realmente no hay excusa”, expresó el youtuber a FightHype.com.

Por otro lado, en diálogos con ESPN, el boxeador y promotor dijo que él puede hacer lo que se proponga y detener al peleador a Eddy Reynoso. "Otras personas piensan que no estoy listo. La gente trata de poner límites a lo que es posible para ti. Eres un unicornio haciendo algo diferente, para mí, puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Sé que puedo ir tras Canelo, sé que puedo enfrentarme a él y al tipo con el que peleó la otra vez, el guerrero turco (Avni Yildirim), renunció después de tres asaltos y no lanzó un solo golpe”, comentó.

Y agregó: “Soy más grande que Canelo, soy más rápido que Canelo, soy más atlético que Canelo. ¿Puedo boxear mejor? Probablemente no, pero después de tres años, será una gran pelea. Dos de los nombres más importantes del boxeo se persiguen".