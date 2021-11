Cada vez queda menos para el choque más importante del 2021 cuando Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant choquen por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring en el MGM Grand de Las Vegas. Por otra parte, a días del combate, el estadounidense volvió a hablar con la prensa y comentó que al tapatío le dirá las palabras que no le gustó escuchar en el primer cara a cara.

Tras varias idas y vueltas, el combate entre el mexicano y el nacido en Tennessee finalmente se hará para saber quién es el mejor peleador de las 168 libras. Sin embargo, hasta el primer face to face, el combate tenía como gancho, para atraer a los seguidores, la unificación de los cetros más importantes de la actualidad.

A pesar de esto, hace más de un mes se dio el primer cara a cara en el que Canelo Álvarez terminó golpeando a Caleb Plant, quien finalizó con un corte en su pómulo derecho. Sin duda, este cruce calentó más que nunca el combate y llevó a que los seguidores tengan algo más por el querer ver el choque de los super medianos.

A su vez, para el nacido en Guadalajara la pelea se volvió personal desde ese día, luego de que el estadounidense lo haya insultado. En relación a esto, el Campeón del Mundo de Tennessee habló con Boxing Social y dijo que volverá a insultarlo al mexicano. “Fuck you, motherfucker”, contó el Campeón del Mundo lo que le dirá cuando lo vuelva a ver al boxeador de Eddy Reynoso.

“Las cosas pasan. No soy el primero en tener un altercado, y he estado involucrado en muchos de ellos”, expresó el peleador sobre lo sucedido en Las Vegas. Y agregó: “Es solo un evento desafortunado que sucedió. Sintió la necesidad de cruzar la línea, así es como empezó. No es nada que pueda afectar la pelea”.