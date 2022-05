Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol: el tapatío le dedicó un mensaje a sus detractores en la previa

El próximo siete de mayo Saúl Álvarez vuelve a subir al para demostrar por qué es el mejor libra por libra de la actualidad cuando suba a retar a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado. Por otra parte, en la semana de la pelea, el nacido en Guadalajara tuvo el primer cara a cara con el ruso y le dejó un mensaje a sus detractores al marcar que siempre busca a subir su nivel para seguir motivado.

A diferencia de otras oportunidades, el mexicano tendrá un desafío muy peligro en el MGM Grand de Las Vegas ya que vuelve a las 175 libras, la última vez fue contra Sergey Kovalev. Por otra parte, enfrente no estará el un veterano boxeador sino un peleador que se encuentra en su mejor momento, en la mejor edad para un luchador y bien asentado de la categoría.

A pesar de esto, el tapatío ha sido criticado por tomar este combate y no chocar contra David Benavidez, por lo que, en el día de hoy, en el primer cara a cara de la semana, Canelo le dejó un mensaje a sus detractores. “Busco retos difíciles porque es lo que me mantiene vivo, me gusta la adrenalina, ser competitivo. Al igual que Bivol yo también soy fuerte, tengo muchas habilidades y estoy listo”, expresó el mexicano en conferencia de prensa.

Y agregó: “Es una motivación el seguir haciendo historia, amo el boxeo y eso es lo que me genera las ganas de seguir haciendo historia. El 7 de mayo daré lo mejor de mí, entregaré todo arriba del cuadrilátero, será un triunfo para la historia de México”. Cabe recordar que el nacido en Guadalajara se encuentra en la Ciudad del Pecado desde el último sábado cuando adelantó su viaje para acompañar a Óscar Valdez.

Dmitry Bivol confiado en ganar

En la misma conferencia habló Dmitry Bivol, quien destacó que está confiado en poder vencer a Canelo Álvarez en el MGM Grand de Las Vegas. “Confío en mis habilidades y mis victorias, es por eso que estoy aquí. Se siente bien ver a toda esta gente, estoy emocionado por el sábado en la noche y estoy encantado de estar aquí”, expresó el Campeón del Mundo Medio Pesado de la Asociación Mundial del Boxeo.