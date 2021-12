Canelo Álvarez no para de recibir críticas por el nuevo objetivo de subir a las 200 libras para enfrentar a Ilunga Makabu, Campeón del Mundo Crucero del CMB. Sin embargo, el mexicano no es el único que recibe tiros, debido a que Julio César Chávez Jr menospreció al africano al decir que por la cara que tiene no va poder hacer nada ante el tapatío.

El cielo para ser el único límite para el tapatío y su equipo ya que en menos de un año unificó los títulos mundiales de los súper medianos. A su vez, se esperaba que haga una defensa más en las 168 libras y luego haga un salto de las 175 libras debido a que tiene grandes peleadores para comenzar a conquistar los títulos de ese peso.

Sin embargo, Canelo Álvarez decidió ir por el cetro de las 200 libras y ser el primer campeón del mundo mexicano en cinco categorías diferentes. Esta decisión lo llevó a recibir varias críticas entre las que se encuentran la de Julio César Chávez Jr quien no dudó en lanzarle munición pesada a su compatriota, pero al apuntar contra el africano.

“Lo que habla con lo que piensa no va, no es cuerdo. Si quiere ser el mejor de la historia tiene que ir paso a paso, ganando los títulos en cada división y ganándole a los mejores. Este peleador (Makabu), así sea peso completo, si no sirves para nada no sirves para nada en el peso que tú quieras, no es un peleador de la clase de Canelo Álvarez, que es de lo mejor del mundo”, expresó el excampeón del mundo a TV Boxeo.

Y agregó: “Canelo debe ganar. Se puede cuidar de un tontazo, pero es muy difícil que este muchacho… nomás con verle la cara no le va a ganar, seamos realistas”. Caber recordar que Ilunga Makabu debe realizar una defensa obligatoria ante el sudafricano Thabiso Mchunu el próximo 29 de enero en los Estados Unidos.