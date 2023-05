Canelo Álvarez vs. John Ryder: el sobrino de Campeón abrió la cartelera con una espectacular victoria

En el Estadio Akron, Canelo Álvarez vuelve a presentarse en México después de diez años y será ante su gente cuando defienda sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano. Por otra parte, campeón unificado no subió, pero si lo hizo su sobrino que se quedó con la primera cartelera de la noche.

Sin duda abrir la cartelera de un mega combate es casi un entrenamiento debido a que el estadio está vacío y a penas hay un puñado de personas que empiezan a entrar al inmueble. Sin embargo, en el caso de Johansen Álvarez no es un inicio más ya que abrió la noche en la que se presenta su tío, el campeón del mundo unificado.

Bajo la dirección técnica de Eddy Reysnoso, el sobrino de Canelo Álvarez realizó cuatro rounds para quedarse con la victoria por puntos en decisión unánime ante a Johan Rodríguez en el peso pluma. De esta manera, el pequeño Álvarez amplió su récord de invicto a siete victorias, cinco por la vía rápida, y un solo empate.

¿Quién es Johansen Álvarez?

Como decíamos, Johansen Álvarez es hijo de Gonzalo Álvarez, uno de los hermanos mayores de Canelo Álvarez. El León, como lo apodaban, tuvo un corto paso por el boxeo profesional debido a que fue debut y despedida en un ring de boxeo. Fue derrota ante Joel González por KOT 3 el 28 de abril de 2008.