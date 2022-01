Julio César Chávez Jr pudo cerrar de la mejor manera el 2021 luego de que haya terminado con la mano en alto tras su victoria contra David Zegarra. Por otra parte, tras haber dado positivo en COVID-19, el excampeón del mundo comentó que en febrero tendrá su estreno en el 2022 y que confía en que se de la pelea con Jake Paul.

“Tengo una nueva. Me dio COVID, salí positivo en COVID. Estaba invicto y valió madre. Ayer me dio negativo, anteayer también, pinche prueba”, confirmó en su cuenta de Instagram el nacido en Sinaloa que había contraído la influencia. A pesar de esto, el hijo de la Leyenda del Boxeo comentó que ya tiene planeado cuándo volver al combatir.

“Les tengo buenas noticias, el 18 de febrero voy a pelear. Y parece que también voy a pelear con el youtuber, pienso que va a tener miedo, o no miedo, sino que no va a boxear… ojalá se haga”, declaró Chávez Jr en la red social. A su vez, comentó que espera que el equipo de Paul quieran hacer de la mejor manera el combate.

Por otra parte, el mexicano comentó que tiene asumido este compromiso con en una pelea en su tierra por lo que por nada del mundo va a ir más rápido de lo que se espera. “Entonces, después de ahí (del combate en México), puedo pelear con quien sea. No me van a apresurar”, comentó.

Y agregó: “Si me dicen ‘te van a pagar 100 mil o millones más’, no. Se trata del compromiso que tengo de pelear primero aquí en México y después con quien sea. Ya sea el youtuber o con el que sea. No vamos a mover mi forma de estar trabajando o funcionando por dinero. Me importa bastante ganar bien, pero más cumplir mis compromisos”.