En estos momentos, Saúl Álvarez se encuentra en plena preparación de cara al choque contra Gennady Golovkin por el Título Mundial Supermediano AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring. Por otro lado, en las últimas horas, el peleador tapatío realizó un documental con DAZN, Making of Canelo, en la que explicó cómo debería haber vencido a Floyd Mayweather.

Aquella noche de 2013, el peleador de Guadalajara tuvo una lección gratuita de boxeo por parte de Money. En Las Vegas, el estadounidense hizo ver bien chiquito a un boxeador que aún tenía talento, pero que aún le faltaba experiencia para salir con la mano en alto.

Por otro lado, a casi nueve años de aquella derrota, el peleador de Eddy Reynoso pone su mente en enfocada en el choque contra Gennady Golovkin. Sin embargo, en el documental que realizó con DAZN, Making of Canelo, el mexicano recordó que le faltaba para salir con la mano en alto y que debería haber hecho para derrotarlo.

“No tuve la paciencia para saber cómo entrenar, como ir dominando y tener esa paciencia para que llegue el momento de pegar mis golpes. Me sentí muy presionado. En mi esquina me decían que presionara, pero como te digo no tenía la experiencia. Si fuera en ese momento te diría porquito a poquito para saber dominarlo”, recordó el tapatío.

Y agregó: “Ahorita en ese momento ahí le desbarató los hombros primero. Tendría que haber hecho eso. No tenía la experiencia suficiente, ahí estaba un poco desesperado porque no podía conectarlo. Y él con la experiencia que tenía yo le tiraba y él nada más me tiraba los golpes. Dos o tres golpes y con eso ganaba los rounds”.