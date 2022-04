Óscar Valdez irá en busca de una nueva victoria cuando se enfrente con el estadounidense Shakur Stevenson este sábado 30 de abril, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en el marco del combate por la unificación de los títulos de la categoría superpluma.

- Óscar Valdez vs. Shakur Stevenson: fecha, hora y TV para ver la pelea por la unificación de los títulos superpluma

El mexicano, que derrotó al brasileño Robson Conceição por decisión unánime en su última pelea, se encuentra ante uno de los desafíos más importantes de su carrera. Esto se debe a que un triunfo le permitirá adueñarse de la corona de la OMB (Organización Mundial de Boxeo) y retener el cinturón del CMB (Consejo Mundial de Boxeo).

- Shakur Stenvenson dice tener la clave para vencer a Óscar Valdez y le dejó un recado a los fanáticos

La posibilidad de coronarse como campeón absoluto de la división, junto al plus que implica extender su invicto a 31 victorias, no son los únicos alicientes que posee el nacido en Nogales. ¿Qué más está en juego para The King? La oportunidad de igualar una marca que posee Saúl Canelo Álvarez. A continuación, conoce de qué se trata.

- La gran ventaja que Oscar Valdez cree tener sobre Shakur Stevenson

La marca de Canelo Álvarez que Óscar Valdez podría igualar ante Shakur Stevenson

En caso de derrotar a Stevenson, Valdez se convertirá en el segundo boxeador mexicano que logra unificar un campeonato, ya que retendría el cinturón superpluma del CMB y conquistaría el cetro de la OMB.

De esta manera, igualaría la marca que, en la actualidad, solo posee Álvarez, quien unificó los títulos supermedianos cuando noqueó a Caleb Plant el pasado 7 de noviembre. Cabe recordar que Valdez se entrenó con el tapatío durante el último tiempo, ya que comparten a Eddy Reynoso como entrenador.

¿Cuándo y a qué hora es la pelea Óscar Valdez vs. Shakur Stevenson?

El combate Óscar Valdez vs. Shakur Stevenson se llevará a cabo este sábado 30 de abril, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Horario aproximado del evento principal

Argentina: 23:00 horas

Brasil: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Bolivia: 22:00 horas

Chile: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

México: 21:00 horas

Panamá: 21:00 horas

Perú: 21:00 horas

Estados Unidos: 19:00 horas PT y 22:00 horas ET

España: 04:00 horas (domingo 1º de mayo)