En el día de hoy Gilberto Ramírez retará a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado en Arabia Saudita. Por otro lado, en las últimas horas, Eddie Hearn habló de Canelo Álvarez al comentar que estarán atentos a la pelea de esta tarde. A su vez, el británico habló de la fecha que tiene el tapatío para volver a lanzar golpes.

En los últimos días, el peleador ruso comentó que no quiere saber nada con la revancha ya que busca extender su legado con la unificación en los títulos mundiales, pero el CEO de Matchroom Boxing no le cree. “Cuándo él dice que no está interesado, yo pienso que él está definitivamente interesado, pero pienso que tiene un ojo en el indiscutible al mismo tiempo”, expresó el británico.

Y agregó: “Realmente se trata de legado, y para él, el legado proviene de los cinturones y de volverse indiscutible. Canelo Álvarez se operó (la mano izquierda). Él y Eddy Reynoso estarán atentos a esta pelea durante el fin de semana”. Además, expresó que el tapatío quiere una victoria del Zurdo porque es mexicano, pero quiere la victoria de Bivol para la revancha. Por otra parte, el promotor comentó qué el tapatío ya tiene una posbile fecha de regreso.

“Hablé con Saúl el otro día y él dijo que puede golpear en dos meses. No hay ninguna razón por la que él no pueda pelear en mayo en mi opinión, pero depende contra quién será”, comentó Eddie Hearn. A su vez, el CEO de Matchroom Boxing explicó por qué sería una pelea complicada la revancha para Saúl y el motivo por el que no habría unificación contra Artur Beterbiev.

“La pelea contra Bivol será muy difícil para Canelo Álvarez, pero definitivamente quiere intentarlo y vengar esa derrota”, declaró Eddi Hearn. Y añadió: “El problema es que él (Artur Beterbiev) tiene un acuerdo para pelear con Anthony Yarde en febrero y además él ha estado lesionado”.