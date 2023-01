David Benavídez, invicto en 26 peleas sin empates, comienza a resignarse a no ener nunca la oportunidad de enfrentar a Saúl El Canelo Álvarez, incluso cuando había creído que el título mundial interino del CMB en las 168 libras que consiguió tras noquear a David Lemieux le daría mayores oportunidades de presionar por ese combate.

En un primer momento, Canelo dijo que no tenía intenciones de enfrentar a peleadores que como él representarán a México. Luego dijo que la nacionalidad no era en realidad algo excluyente, pero que Benavídez no había tenido peleas y victorias resonantes como para merecer la oportunidad de enfrentarlo.

"Simplemente no tiene ningún sentido. He estado ganando eliminatorias de títulos, acabo de ganar un título interino. Siento que mucha gente ahora no respeta los rangos de boxeo. Si no respetas los rangos del boxeo, ¿para qué sirven los rangos del boxeo?", expresó El bandera Roja en sus últimas declaraciones a Brian Custer.

Benavídez está ranqueado como el peleador número 1 en las 168 libras para el CMB, lo que tarde o temprano debería ponerlo en el lugar de retador obligatorio al campeonato mundial indiscutible que ostenta este en la división, aunque también es cierto que compite con otros tres mandatorios de diferentes organismos.

De momento, aunque todavía no se hizo oficial, El Bandera Roja está programado para un choque explosivo ante Caleb Plant, excampeón mundial de la FIB que está a su vez buscando tener desquite con Canelo. “Soy el chico número uno, soy el obligatorio. Creo que solo está hablando un montón de mierda porque no quiere verme. Él sabe que soy la mayor amenaza en 168”, protestó Benavídez.