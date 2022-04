Mucha peor noticia para David Benavidez que haber perdido el título mundial de peso súper mediano del CMB por segunda vez en su carrera y sin haber perdido nunca una pelea, por fallar en el pesaje ante Roamer Angulo en agosto de 2020; fue que meses después ese cinturón cayera en manos de Saúl El Canelo Álvarez, quien ya no lo dejó escapar.

Claro que El Bandera Roja ha intentado todo tipo de estrategia para que el tapatío se volteé a mirarlo desde entonces, aunque sin ninguna suerte. Canelo avanzó por el camino que lo llevó a convertirse en campeón mundial indiscutible de las 168 libras, mientras que Benavidez tuvo que conformarse con algunas peleas para no perder el ritmo, como ante Ronald Ellis y Kyrone Davis.

Unas semanas después de que Álvarez enfrente a Bivol por el título mundial de peso semipesado de la AMB; Benavidez peleará ante David Lemieux por el título interino del CMB en las 168 libras. Pero lejos de conformarse con el cinturón secundario, dejó a Canelo un ultimátum para que libere el principal, ya sea enfrentándolo o dejándolo vacante si no quiere hacerlo.

"Creo que una victoria me pondrá como obligatorio de Canelo Álvarez. No hay duda al respecto. Ya gané una eliminatoria de título con el CMB, ahora esto por el título interino del CMB. Si no quiere pelear conmigo a continuación, debería renunciar al cinturón y dejarme pelear por él”, protestó El Bandera Roja en diálogo con Brian Custer.

Benavídez dice ser mejor que Canelo Álvarez

David Benavídez está convencido de que no hay en las 168 libras un peleador mejor que él, incluso cuando es Canelo Álvarez el dueño de los cuatro grandes cinturones que lo convierten en el campeón mundial indiscutible. Para El Bandera Roja, esto solo ha sido posible porque el tapatío nunca ha tenido que enfrentarse a él, algo que espera poder concretar. “Estaré aquí hasta que les dé a los fanáticos todas las peleas que les prometí. No quiero hacerlo solo por ellos. Quiero hacerlo por mí también. Creo que soy el mejor en las 168 libras y quiero dejar la categoría de peso sabiendo eso”, dijo.