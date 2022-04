Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores del mundo en la actualidad. Campeón indiscutido, activo con varias peleas en poco tiempo y muy sobrio en cada una de sus actuaciones, el peleador tapatío ha logrado llevar la bandera de México hasta lo más alto. Sin embargo, también es blanco de varias críticas por los rivales que elige y los que omite. Uno de estos últimos es estadounidense con ascendencia mexicana, David Benavidez.

Son varias las personas que consideran que Canelo Álvarez debería demostrar su calidad ante Benavidez, también en un gran estado de forma, pero por el momento Eddy Reynoso y el propio boxeador han hecho lo posible para evitar ese combate e ir en otras direcciones. Por supuesto, la decisión genera controversia y el propio Benavidez no se mantiene al margen, aunque asegura que se mentalizará en los combates que sí tendrán o pueden tener lugar.

En diálogo con K.O. Artist Sports, David Benavidez expresó: “Para ser honestos, no quiero pensar más en eso. Siempre que parece que al fin voy a tener esa pelea grande, algo se cruza en el camino. Supuestamente debí pelear con él hace dos peleas, y luego dicen que no tengo nada que ofrecer. He estado en los rankings del CMB, hasta liderando en las 168 libras, y nada”. Su postura es evidente: no entiende ni comparte que Canelo Álvarez prefiera evitar ese combate.

El estadounidense con ascendencia mexicana fue campeón supermediano por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en dos ocasiones. En primer término, perdió el cinturón tras ser detenido por la policía con posesión de cocaína y una pistola. Luego, lo recuperó, pero quedó despojado del mismo tras fallar en el peso en su combate ante Roamer Alexis Angulo. “Tenía entendido que los campeones debían pelear con los retadores mandatorios y no sé por qué no lo hacen. Ahora va a subir a las 175 libras. Debo resignarme por ahora a esas peleas con Charlo y Canelo”, manifestó Benavidez con clara molestia.

Va por Caleb Plant

Caídas las posibilidades de enfrentar a Canelo Álvarez y Jermell Charlo, David Benavidez tiene ahora entre ceja y ceja a Caleb Plant, quien viene de perder justamente ante Canelo. “Plant es un maldito payaso. Voy a esperar pacientemente para pelear con él. Siento que es una pelea que se puede hacer si todos trabajamos juntos. Podría decir que después de Lemieux, no voy a pelear con nadie hasta que tenga a Caleb Plant”, afirmó.