No importa cuántos haters aparezcan debajo de la cama o atreviéndose no solo a criticarlo sino también a faltarle el respeto desde las redes sociales. Discutir a Saúl El Canelo Álvarez es una misión imposible cuando los que saben, los que de verdad dedicaron su vida y su reputación al análisis del boxeo, coinciden en señalar que no hay otro como él. No en México, en el mundo entero.

Cómo no van a estar de celebración el multicampeón tapatío y Eddy Reynoso si acaban de hacer historia para su país al conquistar la triple corona en los premios que entrega la reconocida Asociación de Escritores de América, quedándose con el premio a boxeador del año, entrenador del año y manejador del año; este último por ser ambos quienes deciden sobre su carrera tras la desvinculación de Golden Boy.

"Muchas gracias a la Asociación de Escritores de America por esta distinción. Logramos algo histórico para nuestro boxeo. ¡La Triple Corona! ¡Boxeador, entrenador y manejador del año! En boxeo, México manda”, escribió en sus redes sociales Eddy Reynoso, notablemente feliz por la condecoración.

Cabe destacar que Canelo Álvarez y Eddy Reynoso habían recibido ya una distinción muy similar de parte de la también mundialmente reconocida Revista The Ring, siendo el tapatío nombrado como el mejor peleador de 2021, además de liderar su clasificación libra por libra, y el entrenador también como el mejor del año.

¿Cuáles fueron los logros de Canelo en 2021?

De la mano de Eddy Reynoso, Canelo Álvarez logró cumplir en 2021 el gran objetivo de coronarse como campeón mundial indiscutible de la división de peso súper mediano, camino que había iniciado a fines de 2020 cuando venció a Callum Smith. Tras salir victorioso de una defensa obligatoria ante Avni Yildirim, destronó primero a Billy Joe Saunders para arrebatarle el título de la OMB y luego a Caleb Plant para hacerse dueño del cinturón de la FIB que le faltaba para ser campeón absoluto en las 168 libras.