Mientras Saúl Álvarez se enfoca en su choque contra Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado, David Benavídez exige que le den una oportunidad ante el mexicano. Por otro lado, volvió a reaparecer a menos de un mes de su pelea para mencionar que quiere a una víctima de Canelo Álvarez para cerrar el choque contra el tapatío.

Sin duda en las 168 libras el cuco que tiene la categoría es el Bandera Roja que, a lo largo de su carrera, no tuvo una verdadera prueba. Su imponente récord de 25 peleas ganadas, 22 por la vía rápida, muestra que el nacido en Phoenix no tuvo un verdadero rival de jerarquía que exija a un peleador que aspira a enfrentar al mexicano.

A pesar de esto, el estadounidense quiere enfrentar a Caleb Plant ya que quiere sacarse la espina de golpear a alguien al que no le agrada. “No me agrada Plant, pero lo necesito para llegar al siguiente nivel. Necesito a los que pelearon contra Canelo para seguir escalando. Estoy seguro de que él también me necesita a mí de alguna manera si está buscando esa revancha con él”, respondió Benavídez a Michelle Joy Phelps en su canal de YouTube.

Y agregó: “No hay un secreto. Yo solo sé que tarde o temprano le voy a patear el trasero. No hay un motivo en particular. Simplemente en el boxeo hay gente que no te cae bien y a mí no me agrada Plant y sé que yo no le agrado”.

¿Cuándo vuelve a pelear David Benavídez?

El Bandera Roja se prepara para su presentación ante David Lemiux el próximo 21 de mayo para pelear por el Título Mundial Interino del Consejo Mundial del Boxeo. Por otra parte, está casi descartado que en el 2022 enfrente a Canelo debido a que una victoria ante el ruso lo depositaría al mexicano a chocar contra Gennady Golovkin.