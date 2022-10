Saúl Canelo Álvarez viene de derrotar a Gennady Golovkin y espera que Dmitry Bivol logre salir con la mano en alto para llevar adelante la revancha. Por otro lado, en las últimas horas, David Benavidez volvió a aparecer para atacar al mexicano al decir que solo ha combatido contra peleadores débiles en supermediano.

A lo largo de los últimos dos años, el Bandera Roja no ha parado de pedir una oportunidad para enfrentar al tapatío. Sin embargo, tanto el nacido en Guadalajara como su entrenador han comentado que no quieren enfrentarlo porque no es un verdadero desafío en las 168 libras.

Por otro lado, en las últimas horas, David Benavidez volvió a aparecer y dijo en su unificación derrotó a peleadores no son duros. “No creo que haya bajado de nivel en el 2022, los rivales a los que enfrentó este año son peleadores duros. Le ganó a todos los campeones de las 168 muy rápido, pero todos eran peleadores muy débiles”, comentó el excampeón del mundo a Fight Hype.

A su vez, el monarca del Consejo Mundial del Boxeo marcó que tuvo un solo desafío en las 168 libras y que el resto no fueron peligrosos. “Callum Smith fue el mejor, pero peleó con Fielding, con Billy Joe Saunders que tenía 12 nocauts y luego con Plant que tenía los mismos. Los ves a todos lanzar muchos golpes, pero la verdad es que ninguno tiene ese verdadero poder en los puños para asustar a Canelo”, declaró Dadi Benavidez.

Y agregó: “A diferencia de con los que peleó antes, a Bivol si se le veía ese poder. No voy a decir que lo noquearía, pero creo que puedo boxearlo mejor que Bivol". Cabe recordar que David Benavidez volverá a pelear ante José Uscategui en el cierre de 2022.