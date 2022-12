Uno de los peleadores que se ha cansado de buscar grandes peleas a lo largo de los últimos dos años en los medianos fue Demetrius Andrade, quien es recordado por recibir insultos de Canelo Álvarez tras vencer a Billy Joe Saunders. Por otro lado, en las últimas horas volvió a ser noticia al lanzar tiros contra Jaime Munguía y Gennady Golovkin.

A lo largo de su estadía con Matchroom Boxing, el excampeón del mundo de la Organización Mundial del Boxeo no ha parado de pedir grandes peleas en las 160 libras. Es más, fue esto lo que llevó a abandonar a Premier Boxing Champions, ya que era esquivado por los peleadores más importantes de los superwelter como en el peso medio.

Por otro lado, luego de que se haya ido del establo de Eddie Hearn, Dimitrius Andrade comentó le declaró a Bolavip que enviaron un contrato a Jaime Munguía, quien el peleador mandatario de la OMB, pero no le respondió. A su vez, en las últimas horas lanzó tiros contra el peleador de Tijuana y Gennady Golovkin debido a que declaró que hizo todo para tener esas peleas.

“Cuando estaba allá con DAZN, hice todo lo posible por pelear con Munguía, Golovkin, Billy Joe (Saunders), intenté todo”, declaró el estadounidense a FightHype. Y agregó: “Tú sabes, intenté de todo. La pelea más grande, además de mí y Canelo, es yo contra (Jermall) Charlo. Esa es una gran rivalidad. Es real. Es una gran pelea. Pienso que es más grande que muchas peleas que hay”.

Por otro lado, el estadounidense comentó cuáles fueron sus objetivos cuando no estaba con la empresa de Al Haymon. “Mi meta fue siempre intentar algo con Showtime, PBC, pero una vez que era libre, fui capaz de explicar mi lado de la verdad sobre cómo se dieron las cosas, en lugar de que alguien dijera las cosas por mí en un sentido distinto. En este juego, si no pueden clavarte las garras, seguirán haciéndote parecer algo que no eres”, comentó Demetrius Andrade.