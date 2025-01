Dani Olmo es el nombre del momento en LaLiga de España, y no precisamente por sus cualidades futbolísticas. El centrocampista fichó por Barcelona luego de la Eurocopa por más de 50 millones de euros, pero el conjunto de Catalunya no logró cumplir con el Fair Play Financiero y no consiguió inscribirlo antes de la fecha límite (31 de diciembre).

Todo apuntaba a que si eso sucedía Olmo debía marcharse del equipo en condición de libre, pero esto todavía no sucedió y desde el entorno del jugador no pretenden escuchar ofertas. Barcelona, por su parte, está a la espera de recibir una prórroga, mientras que el resto de equipos que conforman la Primera División del futbol español esperan que se cumpla el reglamento.

ver también Emblema de la plantilla de Real Madrid confiesa su admiración por Cholo Simeone

En este contexto, la prensa comenzó a buscar opiniones al respecto de protagonistas y el último en pronunciarse fue Diego Simeone. El Cholo brindó una conferencia de prensa previa al duelo entre Atlético de Madrid y Marbella por la Copa del Rey y fue tajante al dar su veredicto del caso Dani Olmo.

Publicidad

Publicidad

“Espero que las normas sean iguales para todos y seguro que será así. Si las normas dan para que juegue, se inscribirá y si no, no podrá jugar. Como entrenadores sólo debemos esperar que se sigan las normas propuestas para todos los equipos y respetar ese espacio“, sentenció Simeone.

Luego, completó su respuesta con un desafiante mensaje: “No tenemos otro lugar para agarrarnos, es lo mismo que le pasa a cualquier otro equipo. Interpreto todas las situaciones de buscar opiniones de los entrenadores. Sinceramente, sólo me preocupa el Marbella, ustedes sigan preguntando a ver si alguno entra“.

Diego Simeone no quiere sorpresas con el caso de Dani Olmo (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

El excelente momento del Atlético de Madrid del Cholo Simeone

El Colchonero marcha puntero en LaLiga de España con el valor agregado de que tiene un partido menos que sus perseguidores, Real Madrid y Barcelona. Además, arrastran una racha de 12 victorias consecutivas contando LaLiga, Copa del Rey y UEFA Champions League.

Los 12 partidos seguidos que ganó Atlético de Madrid:

UE Vic 0-2 Atlético de Madrid | Copa del Rey Atlético de Madrid 2-0 Las Palmas | LaLiga PSG 1-2 Atlético de Madrid | Champions League Mallorca 0-1 Atlético de Madrid | LaLiga Atlético de Madrid 2-1 Alavés | LaLiga Sparta Praga 0-6 Atlético de Madrid | Champions League Real Valladolid 0-5 Atlético de Madrid | LaLiga Cacereño 1-3 Atlético de Madrid | Copa del Rey Atlético de Madrid 4-3 Sevilla | LaLiga Atlético de Madrid 3-1 Slovan Bratislava | Champions League Atlético de Madrid 1-0 Getafe | LaLiga Barcelona 1-2 Atlético de Madrid | LaLiga