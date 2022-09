Uno de los grandes choques entre los pesos completos es el que han llevado adelante Tyson Fury y Deontay Wilder en tres oportunidades. Por otro lado, en las últimas horas el Bombardero de Bronce apuntó contra el campeón británico, a quien trató de tramposo y volvió a desafiarlo para llevar adelante la cuarta pelea.

Lo sucedido en octubre de 2021 dejó claro que el Rey de los Gitanos es el mejor peso completo de la actualidad. Esto se debe a que el inglés había logrado superar en dos oportunidades la pegada más dura que hay en la actualidad.

Sin embargo, tras la segunda y tercera pelea, Deontay Wilder no ha parado de marcar que Tyson Fury hizo trampa, por lo que nunca serán amigos y quiere venganza.“No (seremos amigos), porque no tolero la trampa y esas cosas. Es como cuando tienes un analista y dice: ‘si tenía algo en los guantes, ¿y por qué no acudiste a las autoridades (para acusarlo)?”, comentó a FightHype.

Y agregó: “Desearía estar frente a ellos para poder agarrarlos por el cuello, los acercara a mi cara para que podamos estar frente a frente, tanto que mi aliento tocara su rostro. Y les diría ‘¡por qué diablos iría a las autoridades cuando tengo la oportunidad de liberar mi propia energía y poner mis manos sobre él y la posibilidad de intentar acabarlo, además de recibir millones de dólares por hacerlo”.

Por último, Deontay Wilder comentó que busca la cuarta pelea, que nunca esquivó a nadie y que siempre dio oportunidades cuando eran sus combate mandatario. “Definitivamente… ya me conoces, nunca me agaché ni esquivé a nadie. Soy el que bendijo a las personas con todas las oportunidades. Incluso cuando no son mis peleas obligatorias o no están en línea para pelear, y noto que enfrentaré a un gran peleador, veo el potencial de que será una gran pelea, y hago lo posible (de que se concrete)”, recordó el Bombardero de Bronce.