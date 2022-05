Tras derrotar a Saúl El Canelo Álvarez en una decisión unánime que no admite discusión, Dmitry Bivol deseó un "feliz 5 de Mayo". ¿Lo dedicó a los haters del tapatío?

Dmitry Bivol se lo pasó mucho mejor en la T-Mobile Arena de Las Vegas de lo que todo el mundo esperaba. Salvó contados asaltos, fue absoluto dominador de todo lo que sucedió en el cuadrilátero. No acusó nunca el castigo de Canelo y sí hizo ver al tapatío varias veces en problema. Con semejante actuación consagratoria, su victoria en decisión unánime no admite discusión.

Sabiéndose protagonista de la gran sorpresa del año, el ruso mantuvo la misma tranquilidad con la que afrontó los 12 asaltos ante el mejor libra por libra de la actualidad también cuando le tocó hacer sus primeras declaraciones para el micrófono de DAZN, mostrándose incluso con cierto tono irónico que no había dejado ver en la semana previa a la pelea.

"Feliz Cinco de Mayo", comenzó diciendo Dmitry Bivol. Y vaya si estarán felices los muchos detractores que tiene el tapatío y que estaban esperando verlo perder. "Demostré que soy el mejor. Mantuve mis cinturones. Y perdón a Canelo por arruinar sus planes con Golovkin", agregó el ruso.

"Canelo es un gran campeón. Lo respeto mucho. Pero si tú no crees en ti mismo, ¿en qué vas a creer? Yo creí en mí. Mi equipo creyó en mí. Todos ustedes deben creer en ustedes mismos. El tiene buena velocidad, buen poder. Pero su error es haber tirado solo golpes de poder tratando de noquearme", señaló Bivol.

Bivol reconoció que Canelo lo lastimó

Pese a que en ningún momento de la pelea Dmitry Bivol dejó verse dañado por los golpes de poder de Canelo Álvarez, una vez que consumó su victoria el ruso reconoció que el tapatío sí lo lastimó. "Claro que me lastimó. No aguanto mis brazos, no puedo sostener mis cinturones", dijo el campeón mundial de peso semipesado de la AMB mientras mostraba a cámara los magullones en ambos brazos. "Yo esperaba esto, porque vi su pelea con Caleb Plant", concluyó.