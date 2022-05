Sin duda para Saúl Álvarez está organizado el 2022 como si fuera la fiesta perfecta para comenzar y cerrar el año a toda orquesta debido a que pelearía contra Gennady Golovkin si sale ganador el próximo sábado. Sin embargo, Dmitry Bivol no quiere hacerse a un lado y advirtió que hará todo para arruinarle los planes al mexicano.

Casi de película parece guionados la agenda del nacido en Guadalajara debido a que reaparece en las 175 libras como retador y buscará quitarle una mancha a su reputación cuando enfrente al kazajo en la trilogía más esperada por los fanáticos del boxeo. Sin embargo, para muchos el desafío para el mexicano está con David Benavidez, mientras otros opinan que el golpe está unificar en las 175 libras.

Por otra parte, mientras muchos ya piensan en la trilogía contra Gennady Golovkin, Dmitry Bivol dijo que no le importa nada los planes de pelear en septiembre y que busca arruinar todos los planes del mexicano. “La verdad es que no me importa que Canelo y Golovkin tengan un acuerdo, lo que me importa es que me dieron 12 rounds con Canelo y eso para mí es suficiente”, expresó el ruso en dialogo con ESPN.

Y añadió: “Creo que la pelea va a ser difícil, por eso vengo viene enfocado, sin duda es la pelea más importante de mi carrera y vengo con la firme determinación de ganar”. Cabe recordar que Canelo Álvarez viene de unificar los cetros en las 168 libras y que esta será su segunda pelea en las 175 libras luego de haber vencido a Sergey Kovalev para consagrarse Campeón del Mundo OMB Medio Pesado.

Canelo dispuesto a chocar con Usyk

En las últimas horas, Eddie Hearn develó que el mexicano está dispuesto a subir contra Olexandr Usyk en las 200 libras. “Realmente cree que puede vencer a Oleksandr Usyk por el título mundial de peso pesado. Me dijo: ‘Si puedes hacer esa pelea con una libra por encima del peso crucero, obviamente era un peso crucero, lo venceré’”, comentó el CEO de Matchroom Boxing.