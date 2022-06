La mexicana Alma Ibarra no pudo con Jessica McCaskill luego de perder por KOT4 tras implorar que no quería seguir la pelea.

En San Antonio, Jesse Rodríguez y Wisaksil Wangek por el Título Mundial CMB Súper Mosca. Por otro lado, hace unos instantes Alma Ibarra no pudo con Jessica McCaskill por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Welter. La mexicana pidió no seguir la pelea tras no soportar los golpes de la estadounidense.

En Texas la reina del peso welter no tuvo piedad con su adversaria luego de que haya frenado en seco con su voleado en la primera vuelta. Con el mismo golpe mantuvo a la regiomontana en línea y para dominar con mucha claridad el combate.

Sin embargo, tras el ser round, Alma Ibarra le comentó a Jorge Capetillo que no quería seguir en pelea a pesar de que el entrenador que no quería seguir. “No quiero seguir. Yo quiero llegar con vida a mi casa”, expresó la mexicana ante la mirada atónica de su técnico que le sacaba el protector bucal.