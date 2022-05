Sin duda mayo no ha sido el mes para el boxeo mexicano debido a que Saúl Álvarez perdió ante Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado en el T-Mobil Arena de Las Vegas. Por otro lado, luego de que se haya confirmado la trilogía contra Gennady Golovkin, Eddie Hearn confirmó fecha para la revancha que quiere el tapatío.

Lo sucedido el pasado siete de mayo dejó muy mal parado al peleador de Guadalajara debido a que no pudo ni siquiera forzar cierta paridad para ante uno de los reyes de las 168 libras. A su vez, no hubo polémica ni una tarjeta a favor del ruso que lo coloque como favorito ya que fue un claro dominador de la pelea.

Por otra parte, el tapatío no tendrá la revancha en septiembre, sino que en la semana de la Independencia de México volverá contra Gennady Golovkin. De todas maneras, como era de esperarse, Eddie Hearn habló con DAZN Boxing Show y afirmó que el peleador de Eddy Reynoso tendrá la revancha con Dmitry Bivol en mayo de 2023.

“Nos sentamos con Dmitry Bivol y su equipo y dijimos: 'Mira, vas a defender tu campeonato mundial casi al mismo tiempo, en septiembre (que Canelo ante GGG), y luego está la revancha para Canelo Álvarez en mayo'. Con Canelo no hay problema porque no hay forma que no acepte esa pelea, él quiere la venganza”, expresó el empresario británico.

Y agregó: “Son las dos peleas más importantes en el mundo del boxeo que pueden darse en este momento, la tercera con Golovkin y la revancha con Bivol, con quien desafortunadamente perdimos, pero con eso no quiere decir que no lo intente nuevamente, soy alguien muy perseverante y me encantan los retos”.