Aunque intentó desligarse de cualquier responsabilidad cargando contra la falta de profesionalismo de Hasim Rahman, quien iba a ser su rival pero no dio el peso pactado, lo cierto es que Jake Paul no ha podido hacer que se lleve a cabo la cartelera que estaba programada para este sábado en el Madison Square Garden, perjudicando con ello a muchos otros boxeadores.

Sin tiempo para conseguir un nuevo oponente para el youtuber, se tomó la decisión de cancelar todo el evento, que entre otras peleas incluía la presentación de Amanda Serrano defendiendo sus títulos mundiales de peso pluma del CMB y la OMB ante la argentina Brenda Carabajal.

Atento a la situación, Eddie Hearn, quien se asoció a Jake Paul para dar vida al combate entre la propia Serrano y su promovida Katie Taylor, considerado el más grande en la historia del boxeo femenil, apuntó contra la inexperiencia que todavía tiene este para querer estar a la altura de las grandes promotoras del boxeo.

“Es un desastre, todo. Comenzó con Tommy Fury. Fue Hasim Rahman... Él dijo, ella dijo. Reservó el Madison Square Garden. Es un circo. Es como estar en el ring, el negocio del boxeo no es tan fácil. No puedes simplemente subir al ring y convertirte en un campeón. No puedes simplemente retomar el juego y el negocio del boxeo y comenzar a ejecutar eventos en vivo exitosos", señaló en diálogo con The DAZN Boxing Show.

Y agregó: “El problema será la reputación de los eventos futuros. ¿Realmente vamos a ver estos eventos? Lo siento un poco por Jake, porque él es bastante impopular en su industria y siempre habrá gente tratando de asegurarse de que no tenga éxito. Así que tiene todo en su contra y la inexperiencia de no trabajar en el negocio del boxeo. Deberían haber sabido que es muy poco probable que Rahman pese 200 libras".