No hay que darle mucha vuelta a nuestra imaginación para saber qué es lo que piensa el fanático del boxeo para el 2022 debido a que la respuesta es muy fácil: Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin III. Sin embargo, para esto, el mexicano tiene una dura contienda cuando enfrente a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Súper Mediano en Las Vegas el próximo siete de mayo.

Por otra parte, para mucho de darse la trilogía, el combate tendría un claro ganador y sería el nacido en Guadalajara ya que el kazajo está más cerca del retiro que de continuar en una nueva campaña mundialista. A pesar de esto, Eddie Hearn se animó a decir que el peleador de Asia podrá sacar ventaja al subir a las 168 libras.

“Lo que la gente no tiene en cuenta es, número uno, Gennady Golovkin no ha boxeado durante más de 400 días. Número dos, Gennady Golovkin voló a Japón para pelear contra el rey del boxeo japonés, Ryota Murata. Número tres, Gennady Golovkin siempre comienza lento. Y número cuatro, está el argumento de la edad, etc. No soy un gran comprador de eso. Y número cinco, quizás lo más importante, no creo que GGG deba boxear con 160 libras”, comentó el británico a DAZN.

Y agregó: “¿Cuánto tiempo lleva Gennady Golovkin boxeando en 160 libras? Así que creo que cuando ves un poco, un par de veces al cuerpo, es como que piensas que eso va a ser brutal con 160 libras. Y obviamente, si Canelo Álvarez vence a Dmitry Bivol, la pelea (entre Canelo y GGG) será en 168, y eso beneficiará a Gennady Golovkin, sin duda”.

A su vez, reiteró que los kilos extras ayudarán a que al kazajo y que en contra de quienes piensan que será una tarea fácil para el mexicano. “Canelo no es un súper mediano masivo. Esos kilos de más realmente ayudarán al tanque de Gennady Golovkin. De hecho, voy en contra de parte de la narrativa, la mayoría de la gente tiene una agenda en esa narrativa, fue una muy buena actuación (contra Ryota Murata). Fue al patio trasero del tipo, absorbió el castigo, pasó por un par de rondas difíciles, lo golpeó, lo detuvo, lo noqueó y unificó (los cinturones)”, finalizó.