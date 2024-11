Diego Simeone quedará siempre en la historia como el entrenador que cambió la historia del Atlético de Madrid. El estratega argentino metió al Colchonero en la lucha con Real Madrid y Barcelona, al punto de superarlos en reiteradas ocasiones, ganarles finales y hasta medirse con ellos en la recta final de la UEFA Champions League.

Sin ir más lejos, el conjunto rojiblanco quedó a las puertas de conseguir su primera Orejona en dos ocasiones, pero en ambas oportunidades cayó en la final ante su rival de toda la vida: el Real Madrid. La más recordada fue la de la temporada 2013/14, cuando Sergio Ramos estableció el empate a los 94 minutos y luego todo se tiñó de blanco en el tiempo extra.

Uno de los jugadores que sufrió esa derrota fue Toby Alderweireld, quien años más tarde perdería otra final de Champions, pero defendiendo la playera del Tottenham. No obstante, la mayor lucha que tuvo que enfrentar el defensor belga se dio en los últimos meses y fue contra los ataques de pánico.

El crudo relato de Toby Alderweireld sobre los ataques de pánico que sufrió a causa del futbol

Alderweireld, capitán del Royal Amberes de Bélgica, platicó con el programa ‘The House’ y reveló el primer episodio que padeció después de perder un partido de copa ante Union St. Gilloise. “Mi corazón empezó a latir a 1.000 por hora. Pensé: ‘Me está dando un infarto. Estoy acabado, nunca volveré a ver a mis hijos‘”, comenzó contando el defensor de 35 años.

“Después de perder el partido me sentí enojado y frustrado. No pude dormir por la noche y a la mañana siguiente me fui temprano al club para hacer una sesión de fuerza. Antes de irme de casa, tomé otra pastilla de cafeína y mientras estaba en el coche, de repente mi corazón empezó a latir a mil por hora. Detuve el vehículo y caminé un rato a una tienda de muebles para que avisaran a los servicios de emergencia”, continuó su crudo relato.

Toby Alderweireld se retiró de la Selección de Bélgica (GETTY IMAGES)

Más adelante, Toby completó: “Sentí que mi corazón latía con fuerza por todo el estrés. Me dio un ataque de pánico, lo que hizo que mi corazón latiera aún más rápido. De hecho, te vuelves loco. Y en cierto momento piensas que estás sufriendo un ataque al corazón y sientes que te estás muriendo”. Además, Alderweireld confesó que sigue sufriendo este tipo de episodios y que este fue el motivo por el cual decidió retirarse de la Selección de Bélgica.

¿En qué equipos jugó Toby Alderweireld?