Floyd Mayweather busca de cualquier manera mantener a Gervonta Davis dentro de su promotora, por lo que en las últimas horas se confirmó que le envió una carta legal a Eddie Hearn para que deje de hablar sobre fichar al estadounidense. Por otra parte, el CEO de Matchroom Boxing confirmó esta carta y le contestó al presidente de la promotora de Money al decir que si está libre de contrato van a ir negociar fuertemente por el Tank.

El último fin de semana el Campeón del Mundo AMB Ligero defendió su corona ante Rolly Romero y lo hizo con éxito tras ganar con un impactante KO en la sexta vuelta. A su vez, previo a la pelea Davis advertía que era su última pelea con Mayweather debido a que quería ser el hombre que tome el control de su carrera, por lo que ante esto varias empresas comenzaron a interesarse por él.

Uno de ellos sería Eddie Hearn quien confirmó y le contestó al presidente de Floyd Mayweather Promtion, Leonard Ellerbe, sobre su la carta que le envió. “Recibió una carta de Mayweather Promotion dicendome que deje hablar él (Gervonta Davis) y lo que sea porque él está bajo contrato con Mayweather Promotions. Si es así, que así sea. No sé cuán largo es, pero nosotros no intereferimos con un peleador bajo contrato. Si la oportunidad se presenta nosotros seremos muy agresivos con una oferta por Gervonta Davis, pero si él está bajo contrato, obviamente nosotros no queremos tener esas conversaciones”, expresó el británico a Tha Boxing Voice.

Y agregó, en diálogos con IFL TV, que “Él ha fijado públicamente que esa fue su última pelea con Mayweather Promotions. Entonces, generalmente vos estarás habilitado para alcanzarlo. En esa esa instancia, nosotros probablemente le enviamos a él un mensaje directo. Solamente le diría que ‘Gervonta, mira, si no estás con contrato, nos encantaría tener una oportunidad de hablar’. Se ha hecho muchas veces antes. O puede que hables con alguien que lo represente a él, alguien de su equipo. Todo lo que realmente quieres es una conversación. Debería escuchar a todo el mundo. No solo sala de partidos. Top Rank, o quien sea que vaya a hacer la jugada. Pero que oportunidad”.

Cabe destacar que bajo la promoción de Floyd Mayweather Promotions y Al Haymon, salvo a Isaac Cruz, no tiene campeones ni grandes peleadores para que desafíen a Gervonta Davis. Debido a esto, Matchroom Boxing, Top Rank y Golden Boy Promotion aparecen como grandes empresas si es que pretende no solo ganar una buena bolsa, sino que ir por la gloria deportiva y trascender.