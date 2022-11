En el día de ayer, Caleb Plant confirmó que enfrentará a David Benavidez, a quien se cayó el rival debido a que dio doping positivo en EPO. Por otro lado, Eddie Hearn volvió a aparecer debido a que comentó que Canelo Álvarez no le teme al Bandera Roja, que si vence a Plant tendrá su chance.

Sin duda la noticia que vino de José Uzcategui cayó como un baldazo de agua fría debido a que todo estaba planeada para que el peleador de Phoenix regrese ante el en enero de 2023. Sin embargo, a Premier Boxing Champions se le abrió una gran oportunidad ya que tienen una gran pelea en las 168 libras.

Por otro lado, en las últimas horas, quien opinó sobre la pelea fue Eddie Hearn para marcar que de esta manera se abre la oportunidad a David Benavidez de que enfrente a Canelo Álvarez. Además, defendió al mexicano al decir que el tapatío quiere superarse a él mismo porque busca pelear contra grandes rivales.

“¿Cuál es la motivación (de Canelo) para pelear contra Benavidez?. No me mal entiendan, es una buena pelea. Pero él (Canelo) se quiere retar a sí mismo. La revancha con (Dmitry) Bivol, la trilogía (con Gennady Golovkin). Va a pelear con Benavidez, seguro. No es mi decisión. Es Eddy Reynoso y Canelo, pero no tiene miedo de David Benavidez", comentó el CEO de Matchroom Boxing.

Y agregó: “Si Benavidez va y le gana a (Jermall) Charlo o Benavidez va y le gana a Plant, Canelo va a enfrentarlo. Sé que (Benavidez) quiere peleas grandes. Tienes a dos tipos en el mismo campo, Plant y Benavidez, es una pelea enorme”. Cabe destacar que el CMB tiene pensado colocar al ganador de este combate como rival mandatario de Canelo Álvarez.