Eddie Hearn se ha convertido en uno de los promotores más influyentes del mundo del boxeo, al punto que fue al primero que se plegó Canelo Álvarez tras desvincularse de Golden Boy Promotions, para organizar junto a él, MatchRoom Boxing y DAZN sus combates de título mundial ante Callum Smith y Billy Joe Saunders, así como su defensa ante Avni Yildirim.

En declaraciones recientes a la prensa, incluso, explicó que es lo que hace del multicampeón mexicano un peleador completamente diferente a todos: "Él piensa que es completamente imbatible. Probablemente piensa que puede vencer a Anthony Joshua, esa es su mentalidad", señaló.

En ese mismo diálogo con un grupo de reporteros, el promotor sorprendió al ponerle una fecha a su retiro del negocio. "Cuando llegue a los 50, tal vez incluso antes, me iré a la mierda. Nunca me volverás a ver. Me iré y me sentaré en una playa", aseguró, dejando ver también cuánto gasto de salud física y mental le requiere la actividad.

Actualmente, Eddie Hearn tiene 42 años, por lo que si finalmente decide abandonar el negocio cuando avisó, estará diciendo adiós allá por 2029. Entre las figuras de las que ha sido promotor destacan nombres como Anthony Joshua, Canelo Álvarez, Gennady Golovkin, Oleksandr Usyk y Vasyl Lomachenko.