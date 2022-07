Aunque Canelo Álvarez pidió revancha inmediata después de perder en decisión unánime ante Dmitry Bivol, Eddie Hearn lo convenció de que era mejor respetar el contrato que había firmado con DAZN y MatchRoom Boxing y tomar antes la trilogía ante Gennady Golovkin, que finalmente sucederá el próximo 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

En paralelo, comenzó a organizar y negociar la posibilidad de que Bivol defendiera su título mundial de peso semipesado de la AMB ante Joshua Buatsi, un invicto británico que también forma parte de su promotora. Pero llegó entonces la órden de la Asociación para que el ruso cumpliera con la defensa obligatoria que le debe a Gilberto Ramírez, retador mandatorio.

Al recibirla, Hearn pidió al organismo poder hacer una excepción y dar lugar primero a la defensa con Buatsi, para después sí tomar la obligatoria con El Zurdo. Esto no hará otra cosa que seguir retrasando el deseo de Canelo Álvarez de tomarse revancha, pues con dos peleas previas para Bivol es imposible pensar que esto pueda suceder antes de mediados de 2023.

“El hecho es que para pelear contra Canelo Alvarez, Bivol puede tener que superar a Buatsi y Zurdo", le dijo a The DAZN Boxing Show. Y agregó: “Esa pelea no es definitiva porque no puedes esperar hasta mayo. Es imposible. Entonces, espero que Canelo Álvarez y Triple G tengan una pelea tremenda en septiembre y si Canelo gana, esperará esa revancha, pero Bivol también peleará".

Y todavía hay más malas para Canelo

Fuera de las dos peleas que Eddie Hearn señaló que Dmitry Bivol hará con seguridad antes de tener revancha con Canelo Álvarez, el propio promotor sugirió que también está el deseo del campeón de la AMB de pelear por el campeonato mundial indiscutible ante Artur Beterbiev. Si es así, ya serían tres los peleadores que se adelanten en la fila al tapatío.