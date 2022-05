El último fin de semana en el Madison Square Garden se vivió una noche histórica para el boxeo femenino debido a que el mítico estadio de Nueva York estuvo colmado para ver la victoria de Katie Taylor contra Amanda Serrano. Por otra parte, esto no hubiera sido posible si Matchroom Boxing y Jake Paul hayan sido parte de la promoción de una pelea magnifica.

Por otro lado, tras el combate, Eddie Hearn dejó los negocios a un lado y no dudó en hablar del youtuber. En esta ocasión, el británico comentó que se autoengaña al pensar que puede realizar un combate contra Canelo Álvarez y que puede salir con la mano en alto. A su vez, dio detalles de diálogos fuera de cámara que tuvo con él en relación a la idea de enfrentar al mexicano.

“Este es un tipo que me decía fuera de cámara: 'En dos años le gano a Canelo'. Y busco una cámara y me doy cuenta de que no hay ninguna, y pienso, 'Guau'. Sí, creo que está tan engañado, tan engañado. Pero esa ilusión y esa confianza en realidad lo ayudarán en el ring. Porque realmente entra allí pensando que es un boxeador de clase mundial”, expresó el británico según lo informado por parte Marca Claro.

Además, comentó que no iba a faltarle el respeto a Jake Paul, pero tampoco iba dudar en decir que no es un peleador de primer nivel para el mexicano. “El problema es que no seré irrespetuoso, pero al mismo tiempo no le voy a hablar bonito porque voy a ser honesto. Hay tantos luchadores por ahí que diría que son promedio. Eso no es pobre, eso no es bueno, eso está en el medio. Así que estoy diciendo que es un peleador profesional promedio, eso es un gran cumplido", agregó el empresario británico.

Por último, Eddie Hearn fue un poco más allá y se animó a decir que tarde o temprano al Jake Paul lo terminarán venciendo por la vía rápido. “Con el tiempo lo noquearán, pero creo que la gente se desconcierta un poco por su confianza. Y no es confianza falsa, en realidad piensa genuinamente que es un boxeador de clase mundial”, finalizó.