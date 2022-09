El próximo cinco de noviembre Gilberto Ramírez retará a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado. Por otro lado, a casi un mes de la pelea, el nacido en Sinaloa realizó una declaración que todo el ambiente se reirá debido a que dijo que el ruso no va a ser el mejor rival que tuvo en su carrera. ¿Está delirando?

Sin duda en Arabia Saudita se llevará adelante una de las peleas más interesantes en el cierre del 2022 cuando chocarán dos trenes de las 175 libras. A su vez, el peleador de Matchroom Boxing arriba con la moral en alto luego de haber derrotado por puntos en decisión unánime.

Por otro lado, en las últimas Gilberto Ramírez volvió a hablar de Dmitry Bivol y se animó a decir que no será el rival más complicado que tuvo a lo largo de su carrera. “Realmente no. He estado en el ring con tantos buenos peleadores.Esta es importante para mí porque es una pelea por el título mundial, pero también he estado con peleadores realmente buenos”, expresó el Zurdo a Fighthype.

Y agregó: “Él tiene un buen estilo, un buen trabajo de piernas y tiene una buena defensa también, pero ahora ha llegado el tiempo de probarlo esto con un diferente peleador y buen peleador. No, no pienso que a él le guste la presión”.

Sin duda, las declaraciones de Gilberto Ramírez son llamativas ya que si comenzamos a revisar su historial aparecen pocos nombres interesantes y los pocos aparecen no son mejores que Dmitry Bivol. Es más en su récord de invicto de 44 peleas, 29 ganadas por la vía rápida, se destacan los nombres de Yunieski Gonzalez y Sullivan Barrera.