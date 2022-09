El próximo 15 de octubre Deontay Wilder enfrentará a Robert Helenius en la que será una nueva eliminatoria mundialista al cetro mundial interino del CMB. Por otro lado, en las últimas horas no solo dijo que quiere enfrentar a Andy Ruiz, sino que además le dejó un amenazante recado al Rocky Mexicano.

Lo sucedido el pasado primero de septiembre dejó claro que el mexicoamericano está con un pie para enfrentar a la elite de los pesados. Sin embargo, no dejó dudas de que con su manera de pelear no podrá hacerle frente a ninguno de los actuales monarcas de la categoría.

Por otra parte, en las últimas horas, Deontay Wilder habló de su futuro y comentó que espera superar a Helenius para después enfrentar a Andy Ruiz. “Cuando me encargue de mi próxima pelea (con Helenius), quiero pelear con (Andy) Ruiz. Eso seguro. Y en ese momento, le revelaré algunas cosas que él no sabe. Yo ya lo bendije antes, pero él ni siquiera lo sabe. Pero se lo voy a revelar (cuando peleemos)”, expresó el Bombardero de Bronce a The Last Stand Podcast al referirse que lo va a liquidar cuando lo enfrente.

Y agregó: “Tienes que hablar de las cosas en existencia. El 15 de octubre tengo que ocuparme de un gran negocio en el Barclays Center de Brooklyn. Cuando me encargue de ese negocio, porque siempre tengo confianza en mí mismo, estaré ansioso por tener una pelea con Ruiz, seguro”.

Cabe recordar que el próximo 15 de octubre será su regreso ante Robert Heleinius luego de haber perdido dos veces consecutivas contra Tyson Fury, quien le ganó en las dos oportunidades por la vía rápida.