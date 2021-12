Hace dos semanas, Gervonta Davis tuvo una dura prueba ante Isaac Cruz por el Título Mundial AMB Ligero en el Staples Center de Los Ángeles. Por otra parte, The Tank habló de la actualidad de la categoría y le dejó un mensaje al resto de los campeones de la categoría al decir que el número uno de las 135 es nada menos que él.

Uno de los mejores pesos de la actualidad es el de los ligeros debido a que hay boxeadores jóvenes, con gran diferentes estilos y mucha experiencia. Además del peleador de Floyd Mayweather, se encuentran nombres como Devin Haney, Ryan Garcia, Vasyl Lomachenko, George Kambosos, Jorge Linares, el Pitbull Cruz y Luke Campbell.

A pesar de esta gran cantidad de grandes peleadores, Gervonta Davis dijo en las últimas horas que él se considera el mejor de las 135 libras. “Cualquiera de los mejores. Me siento como si fuera el mejor en 135 libras. Sabes, creo que soy el mejor en, ya sabes, lo que hago. Siento que ninguno de ellos puede vencerme. Y el tiempo lo dirá”, expresó el Campeón del Mundo de la AMB según lo informado por BoxingScene.com.

Por otra parte, el CEO de Mayweather Promotion, Leonard Ellerbe, dijo que le gustaría ver al estadounidense pelear ante los nombres más importantes para darle mayor valor a su carreta. “Pero los tipos que dices, no tú, personalmente, pero dicen quiénes son los mejores, como, por ejemplo, creo que Isaac Cruz es mejor que algunos de estos tipos de los que estás hablando. Ya sabes, solo porque no tiene un gran nombre, solo porque no tiene un gran nombre, ¿cómo crees que lo hubiera hecho contra Ryan García, por ejemplo, esta noche?”, expresó.

Y agregó: “Lo que los fans quieran, eso es lo que vamos a darles. Pero vamos a hacerlo en nuestros términos, y voy a seguir diciendo eso, en nuestros términos. No vamos a salir ahí fuera, de nuevo, y pagar de más a un boxeador sólo porque todos ustedes dicen que es un peleador de gran nombre. No funciona así. El negocio no funciona así. No estamos en el negocio de la venta de dinero, como algunos de estos otros promotores”.