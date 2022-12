En el 2022, Andy Ruiz regresó ante Luis Ortiz para quedarse con la pelea y la posibilidad de enfrentar a Deontay Wilder en una eliminatoria por el Título Mundial CMB Pesado. Por otra parte, a varios meses de aquella pelea, el entrenador de Rocky Mexicano, Alfredo Osuna, se mostró decepcionado por las críticas que recibió su peleador de Julio César Chávez y le contestó.

Desde la segunda pelea contra Anthony Joshua quedó claro que será complicado ver al nacido en California con otro estilo de boxeo. A pesar de esto, fue con Eddy Reynoso y poco se pudo ver de diferente contra Chris Arreola, a quien venció en puntos y terminó en la lona en la segunda vuelta.

Por otra parte, ante Luis Ortiz mostró varias fallas y Julio César Chávez fue muy crítico por la manera en la que terminó ganando Andy Ruiz. A su vez, quien se enteró de esto y le contestó fue Alfredo Osuna, nuevo entrenador del estadounidense desde la derrota de Canelo Álvarez contra Dmitry Bivol.

“Duele desde el punto en que es el ídolo, es el gran campeón. Fanatiquísimos de él y todo, ha sido un poco fuerte las críticas. Los primeros días fueron fuertes porque circulaba por todos lados, las primeras semanas fueron fuertes. Hubo un momento en el que ya ni las leíamos, Marco, me brincaba. Y el portal que fuera de noticias, estaba ahí la noticia. Andy muy sereno, publicó que esperaba un apoyo”, comentó el técnico en Un Round Más sobre el César del Boxeo.

Y agregó: “Yo pienso que fue por el momento, por la adrenalina del momento, por la situación del momento. Sin embargo, Marco, si observas bien la pelea, fue una pelea inteligente. Yo estoy consciente que no fue la más agresiva, pero se vio bien. Con (Chris) Arreola no se había visto bien, al mismo Andy no le gustó. Andy dijo, yo estaba bien molesto, decía, terminó la pelea con Arreola y yo me fui”.