El pasado fin de semana David Benavidez se consagró Campeón del Mundo Supermediano interino tras vencer a Caleb Plant, por lo que se convirtió en el por lo que se convirtió en el próximo retador mundialista de Saúl Álvarez. Sin embargo, el tapatío mira para otro lado, por lo que el equipo del Red Flag empieza a pedir por otro peligroso mexicano.

A lo largo de los últimos años, el mexicoestadounidense no ha parado de pedir el combate frente al peleador de Guadalajara. A pesar de esto, el mexicano ha dicho siempre que no porque no es un peleador que vaya a hacer una pelea frente a él porque no es un peleador que le sume al llegado que quiere dejar en el boxeo.

“Se ve como un monstruo con peleadores diferentes, pero arriba del ring, no es lo mismo tenerme a mí que a otros peleadores. Ya los vimos con Golovkin, era lo mismo que decían, que era el noqueador, el monstruo. Y a final de cuentas, ¿qué hizo?", expresó el campeón del mundo a los medios comunicación.

Por otra parte, luego de las diversas declaraciones, José Benavídez comentó que le gustaría choque contra Jaime Munguia. "Si Jaime nos está escuchando sería una gran pelea. Antes de que suba a las 175 libras mejor que suba a 168 libras, sería una pelea buenísima", comentó el entrenador de David Benavidez.

Y agregó: “Si su equipo de Jaime Munguía o Jaime Munguía están mirando esto, hay que hacer la pelea. Sería una pelea buenísimas para la gente. Nosotros estamos aceptando 100 por ciento la pelea. Como su manejador, sería una pelea buenísima y me encantaría mucho”.