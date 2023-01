En pocos minutos, Gervonta Davis tendrá su estreno en el 2023 cuando enfrente a Héctor Luis García en Washington. Por otra parte, previo a que se de la pelea, The Tank vuelve a cumplir con su objetivo con la venta de entradas para el combate.

Sin duda, el estadounidense campeón del mundo ligero AMB es una sensación en todo su país, ya que es un peso chico que pega como un crucero, como declaró él en la última semana. Y no es para menos debido a que acapara todo tipo de mirada de un fanático que le gusta el deporte en si.

En otras palabras, Gervonta Davis se comienza posicionar como una de las próximas caras del mundo del boxeo debido a que no solo cumple con su espectáculo, sino que además lo vende muy bien. A su vez, a horas de que enfrente a Héctor Luis García se supo que The Tank nuevamente volvió a vender todas las entradas para su pelea.

Según lo informado por fuentes de Dan Rafael, la pelea de esta noche en el Capital One Arena de Washington está repleto luego de que se hayan vendido las más de 19 mil entradas disponibles para su combate. Cabe recordar que en su última pelea vendió el Barclays Center de New York lo dejó sold out en mayo de 2021cuando noqueó a Rolando Romero.