En el día de ayer se confirmó que todo está dado para que David Benavidez pueda enfrentar a Caleb Plant en el 2023. Por otro lado, en las últimas horas el padre del excampeón del CMB, José Benavidez, habló de las ridículas exigencias del nuevo rival que tendrá su hijo para esquivar la pelea.

Sin duda para gran parte de la afición boxística como los especialistas uno o el mejor peleador de las 168 libras el Bandera Roja. No es insólito pensar esto debido a que tiene el físico para dominar, línea y poder para arrasar con cualquier tipo de adversario, pero no lo ha podido demostrar contra un peleador de elite.

Por otro lado, en 2023 enfrentará a Caleb Plant y el padre de Benavides dio detalles de las exigencias que pidió el excampeón del mundo para que no se retire de la pelea. “Un día le pusieron presión y creo que aceptó, pero con muchas ridiculeces. Queriendo salir de la pelea”, expresó el entrenador a Izquierdazo.

Y agregó: “Les dije: ‘vamos, denle todo lo que quiera’. David quiere esa pelea y a él no le importa salir el último, primero… él lo que quiere es la oportunidad y darle a la gente la pelea que quiere ver (...). Creo que Plant estaba buscando cualquier excusa para no pelear con David. Pero les dije 100 por ciento que era un hecho, me dijeron que si le iba a hablar a David para confirmar y les dije que no, a él no le importa nada de esto, son puras payasadas”.

Por último, el entrenador mexicano comentó lo que habló con su hijo luego de los pedidos de Plant. “Hablé con David y le dije lo que querían, dijo que no le importa, solo dar la pelea que la gente quiere. Que les diera lo que quieren para que no se deshaga la pelea, así se hizo, aceptamos todas sus ridiculeces. (...) Si hubiera dicho no, quiero la azul, se cae la pelea. Le dimos todo lo que quiso y así es como se hizo la pelea, es un peleador muy complicado”, expresó Benavidez Sr. Y añadió: “Lo único que queremos es que no busque más ridiculeces o excusas. Que se presente la fecha de la pelea, tiene todo lo que quiso sin ningún pero”.