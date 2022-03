Al igual que los otros tres organismos sancionadores del boxeo más importantes, desde el Consejo Mundial de Boxeo se expresó el repudio a las invasiones rusas al territorio ucraniano, a la vez que se iniciaron diferentes campañas en favor de la paz y de que se ponga fin al enfrentamiento bélico.

Pero a diferencia de otros organismos, su presidente Mauricio Sulaimán no creo que los deportistas rusos deban ser culpados por las decisiones y las acciones que están fuera de su control. Por esa razón, celebra que el próximo 7 de mayo Dmitry Bivol pueda subir al ring para enfrentar a Canelo Álvarez en Las Vegas.

“Sería una pena tratar de tachar o poner una etiqueta a la pelea entre Canelo y Bivol; me alegra que se esté dando esta pelea y cuando están en ese ring pueden demostrar que el boxeo está muy por encima de la política”, expresó el presidente del Consejo Mundial de Boxeo en rueda de prensa.

Cabe destacar que el combate no estará sancionado por el CMB sino por la Asociación Mundial de Boxeo que tiene a Dmitry Bivol como su campeón en el peso semipesado y que no podrá subir al cuadrilátero con la bandera de Rusia ni tampoco oirá el himno de su país durante la cartelera.

“Es un tema delicado por lo que está pasando, pero también hemos dicho que los boxeadores no tienen la culpa de nada. Estoy feliz de que se esté dando esta pelea, porque no tiene nada que ver con el conflicto", explicó Sulaimán. Y agregó: "No quiero meterme en un conflicto innecesario. Estamos rezando todos los días por la paz y el deporte también es una forma de rezar por la paz".

¿Sabías que Dmitry Bivol no nació en Rusia?

Aunque Dmitry Bivol ha realizado su carrera profesional representando a Rusia, la realidad es que el campeón mundial de peso semipesado de la AMB nació en Kirguistán y tiene raíces moldavas y coreanas. Siendo un niño se mudo con su familia a Rusia, donde comenzó a practicar el boxeo, y actualmente vive en San Petesburgo.