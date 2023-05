Saúl Álvarez regresó el pasado sábado para defender sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano. Por otra parte, previo a enfrentar a John Ryder, con una declaración subió al ring mediático a Gervonata Davis, quien viene de vencer de forma espectacular a Ryan García.

La idea del peleador de Guadalajara no es solo tener la revancha frente a Dmitry Bivol, peleador con el que perdió en 2023, sino que además su idea volver a ser el mejor boxeador libra por libra de la actualidad. Para esto, no solo debe superar al ruso en las 175 libras, sino que también tiene que enfrentar a rivales de jerarquía como David Benavídez y David Morrell en las 168 libras.

Sin embargo, Canelo Álvarez, previo a enfrentar a John Ryder, fue consultado por la declaración de Gervonta Davis, quien tras superar a Ryan García afirmó que él era la nueva cara del boxeo. Ante esto, el boxeador de Eddy Reynoso lanzó un sutil dardo que coloca a The Tank como un adversario a superar en la temporada boxística.

“Todavía no estoy retirado amigo. Me gusta Gervonta, pero necesita mucho más para ser la cara del boxeo. Una pelea con Ryan García no le va a dar eso”, comentó previo al combate contra el británico a los medios de comunicación. Sin duda, el mexicano marcó la realidad debido a que él tuvo que batallar ante grandes rivales para ser el número uno en el 2021.

Cabe recordar que Gervonta Davis ha sido uno de los boxeadores más taquilleros juntos a Canelo Álvarez y esto se debe a que el noquea. Es un peleador chico, en una categoría liviana y que supera a boxeadores como si fuera un noqueador de los pesos completos. Sin embargo, como marca el tapatío, necesita nombres para ser el número uno libra por libra.