Tras una muy prolongada inactividad, llegó el día del regreso de Ryan García a los cuadriláteros. Fuera del juego desde que derrotó a Luke Campbell por nocaut en el séptimo asalto, el 2 de enero de 2021, el californiano se presentará esta noche en el Alamodome de San Antonio y tendrá como rival a Emmanuel Tagoe.

La semana de la pelea ha ido subiendo la temperatura día tras día y en el cara a cara que este miércoles ambos realizaron para la prensa no faltaron las provocaciones de un lado y el otro, al punto que solo faltó una pequeña chispa para que se adelantaran algunos días los golpes de puño.

Quie ha aprovechado cada minuto de micrófono es Emmanuel Tagoe, peleador ghanés que solo sufrió una derrota en su carrera, pero que solo ha hecho dos de sus 33 peleas profesionales fuera de su país. En sus últimas declaraciones, llegó al punto de decir que Ryan García será tarea sencilla para él.

"Sé que Ryan García es un peleador fácil para mí. Ryan García no puede soportar mi humo. Por eso sé que es fácil para mí. Mucha gente habla del poder y la velocidad de Ryan García. No veo esta pelea como una gran pelea. Lo veo como una oportunidad para mí. Es por eso que tomé la pelea para mostrarme a cualquiera que no me conozca. Ahora todo el mundo puede conocerme", aseguró en rueda de prensa.

¿Cuándo y dónde ver Ryan García vs Emmanuel Tagoe?

Ryan García y Emmanuel Tagoe estelarizarán la cartelera que Golden Boy Promotions tiene preparada para este sábado en el Alamodome de San Antonio y que podrá verse en más de 200 países gracias a la plataforma de streaming de DAZN. En México, el horario de inicio de la pelea está previsto para las 21.00.