Este sábado 9 de abril, Ryan García volvió a hacer lo que más le apasiona: subió al boxeo después de mucho tiempo, para enfrentarse al ghanés Emmanuel Tagoe, a quien derrotó en un combate de peso ligero sin títulos en juego. El californiano con ascendencia mexicana peleó por última vez el 2 de enero de 2021, ante Luke Campbell. Aquel día, García tocó primero la lona, pero luego se levantó y noqueó para proclamarse campeón mundial WBC Interino del peso ligero.

Con tan solo 21 años y un promisorio futuro, meses más tarde Ryan García sorprendió al bajarse del combate ante su retador, Javier Fortuna. Entrenado en aquel entonces por Eddy Reynoso, el joven boxeador argumentó problemas de salud: “Sé que esta noticia podría decepcionar a algunos de mis fans, pero estoy anunciado hoy que no podré participar en la pelea que tenía el 9 de julio. En este momento, es importante hacerme cargo de mi salud y bienestar", expresó aquella vez a través de redes sociales.

Meses más tarde, Ryan García se mostró listo para volver, en un combate que prometía y mucho, ante Joseph Díaz, programado para el 27 de noviembre. "Estoy emocionado de estar de regreso; estoy listo para continuar mi impulso donde lo dejé. Extrañé el deporte del boxeo. Extrañé el ring", sostuvo aquella vez, pero un mes antes de la pelea, volvió a bajarse tras sufrir una lesión en su muñeca derecha que lo obligó a realizarse una cirugía.

Después de aquellos dos combates suspendidos, y a pesar de permanecer inactivo, Ryan García siguió siendo tema de discusión, ya que se separó del Canelo Team tras argumentar que Eddy Reynoso no tenía suficiente tiempo para dedicarle, en una declaración que no le gustó al propio Canelo Álvarez. Ambos boxeadores mantuvieron un ida y vuelta en el que demostraron que la relación dentro del equipo no era la mejor.

Ansioso ante el regreso

En la previa al combate, promocionado por Golden Boy Promotions y transmitido a través de DAZN, Ryan García mostró su entusiasmo: “He estado haciendo esto desde que tenía siete años y soy bueno en eso. Sé que todavía me queda mucho por dar al boxeo. Me siento bastante seguro en el ring", aseguró antes de enfrentarse a Emmanuel Tagoe.