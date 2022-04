En el Alamodome de San Antonio regresó Ryan Garcia de la mejor manera frente al ghanés Emmanuel Tagoe y fue con una terrible victoria en las tarjetas. El africano fue poco para un joven peleador que no aparecía desde enero de 2021.

El joven peleador de California venía de vencer a Luke Campbell el primero de enero del año pasado tras consagrarse campeón del mundo interino del CMB por la vía rápida por KO. Por otra parte, la gran duda de esta noche era como se adapta el californiano a su nueva esquina conformada por Joe Goossen, luego de su salida del equipo de Eddy Reynoso.

Y ante el Emmanuel Tagoe, Ryan Garcia tuvo un tranquilo y gran regreso en la noche de San Antonio debido a que mantuvo el dominio del centro del ring y trabajó siempre con el uno – dos, con su jab siempre como su primer golpe. Ya en el segundo asalto se supo para donde caería la victoria ya que el estadounidense lo mandó a la lona por primera vez. Tras ese golpe, el peleador Goossen lo contraatacó de cualquier manera.

A pesar de esto, el ghanés pudo terminar de pie el combate y no fue por su boxeo, sino porque el estadounidense no se animó a ir en busca de la victoria por la vía rápida debido a que respetaba mucho la pegada del africano y por falta de ideas para encontrar más rápida el KO. Esto se pudo ver en el décimo cuando Garcia dejó pasar la victoria por KO tras encontrarlo con un poderoso golpe, el cual el réferi debió contar como caída, pero no pudo aprovechar por su falta de estado físico para ir a buscar la victoria.

De esta manera, la pelea fue a la decisión de los jueces los cuales vieron por decisión unánime a Ryan Garcia. Por otro lado, las tarjetas de Bolavip fueron un claro 120-107 a favor del ganador.