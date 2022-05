Más allá de haber señalado que sintió haber hecho lo necesario para ganar la pelea, Saúl El Canelo Álvarez pareció asimilar con mucha tranquilidad su derrota ante Dmitry Bivol, traspié que no tenía desde que Floyd Mayweather lo derrotó en 2013 y primero desde que es considerado el mejor boxeador libra por libra del mundo.

También es cierto que más allá de haber reconocido al ruso como gran campeón y de haber aceptado que en las reglas del boxeo ganar y perder son dos opciones a las que nadie puede escapar, el tapatío le hizo saber a Dmitry Bivol su deseo de tener revancha inmediata cuando los dos estaban sobre el cuadrilátero.

Días después, sin embargo, Eddie Hearn dijo que para Canelo Álvarez sería mejor respetar la pelea que tiene programada ante Gennady Golovkin para septiembre antes de volver a enfrentarse con el ruso en las 168 libras. Pero en MatchRoom Boxing también hay quienes creen que no habrá manera de hacer que el tapatío tome otra pelea que no sea ante el ruso.

"La decisión de la noche no estuvo en duda, pero Canelo tampoco fue dominado allí, no recibió ningún golpe fuerte, así que creo que estará desesperado por corregir eso en una revancha", señaló en diálogo con Metro Ricky Hatton, leyenda del boxeo británico que ahora hace de playmaker para MatchRoom.

Y agregó: "Ya ha limpiado la división de peso súper mediano, no le quedan más desafíos allí. Una vez que llegas a la cima de la montaña como lo ha hecho, no tiene mucho sentido regresar, especialmente cuando no hay nadie realmente allí".

Comparó a Canelo Álvarez con Anthony Joshua

Para justificar su punto, Ricky Hatton comparó la derrota de Canelo Álvarez ante Dmitry Bivol con la que sufrió Anthony Joshua con Oleksandr Usyk. "Me recuerda la situación con Oleksandr Usyk y Anthony Joshua. En su primera pelea, AJ perdió claramente, pero no recibió una perforación, no fue derribado por golpes pesados. La gente cree que si AJ puede aplicar nuevas tácticas en la revancha tendrá mucho más éxito y Canelo podría estar pensando que tal vez pueda hacer lo mismo", explicó.