El próximo sábado 5 de noviembre, Gilberto Ramírez estará afrontando por fin un combate que había estado esperando desde que tomó la decisión de subir a la división de peso semipesado. En la Etihad Arena de Abu Dhabi, enfrentará a Dmitry Bivol buscando arrebatarle el cinturón de la AMB y coronarse campeón mundial en las 175 libras.

El Zurdo buscará también seguir improvisando su invicto de 44 peleas, sin empates, que lo tiene muy cerca de la marca récord de 50-0 con la que se retiró en 2017 Floyd Mayweather. Claro que el escollo que representa un peleador como el ruso parece ser mayor que cualquier otro en su carrera y allí estará la prueba de fuego para el peleador de Golden Boy.

Pero parece ser que Gilberto Ramírez no quiere dar a Dmitry Bivol tanto valor como peleador, pues a dos semanas de enfrentarlo dijo que no será el mejor boxeador al que se haya enfrentado en su carrera. "En realidad no creo que vaya a ser el mejor que haya enfrentado. He estado en el ring con tantos buenos peleadores. Creo que esto es realmente importante para mí porque es una pelea por el título, pero también he estado con peleadores realmente buenos", dijo en diálogo con FightHype.

El Zurdo no nombró de todos modos a ningún viejo rival al que de mayores créditos como boxeador que a Dmitry Bivol y es que si se revisan esos 44 combates que lo tienen invicto, con 30 nocauts, se hace muy difícil encontrar un nombre con mayor prestigio que el actual campeón de la AMB en las 175 libras.

Pasando ya de un debate que no tiene demasiado sentido, Ramírez dijo estar preparándose de la mejor manera para imponer su jerarquía a la del peleador ruso. “Creo que tengo que hacer una pelea emocionante, avanzar todo el tiempo y lanzar muchos golpes. Será una pelea emocionante”, avisó.