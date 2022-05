En el Barcley Center de Nueva York, Gervonta Davis retuvo su título mundial AMB Ligero tras derrotar a Rolly Romero por KO en la sexta vuelta. The Tank liquidó una historia muy complicada luego de estallar terrible golpe en la cara a su rival para retener una vez más su cetro con su gente.

Pasan las peleas, el campeón de la Asociación Mundial del Boxeo comienzan a estudiarlo mejor para hacerle las peleas más complicadas, y esta fue una de ellas. Sin embargo, en una pelea sucia y sin soluciones rápidas, el ahora expeleador de Floyd Mayweather Promotion tuvo paciencia para liquidar el pleito en el momento correcto.

El combate hasta el cuarto asalto fue muy parejo debido a que Romero trabaja desde su larga distancia y, cuando se acercaba Davis, trababa para que no puedan golpearlo en la corta para poder llevarse el primero y tercer asalto. Por su parte, Gervonta Davis en el segundo encontró el tiempo para conectar golpe que frenó a su retador, mientras que en el cuarto supo retrocedes mejor para lograr mejores contragolpes.

Por otra parte, en el quinto Davis se lo llevó de manera muy clara ya que conectó con mucha efectividad y logró llevárselo para comenzar a dar vueltas las acciones en las tarjetas. Sin embargo, The Tank no dejó dudas nuevamente debido a que en el sexto lo conectó a Romero con un voleado de izquierda del que no pudo volver.

De esta manera, Gervonta Davis retuvo nuevamente su Título Mundial AMB Ligero para quedar bien posicionado para el futuro. Especialmente porque el próximo sábado George Kambosos defiende su Título Mundial AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Ligeros ante Devin Haney en Australia.