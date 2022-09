El próximo fin de semana Floyd Mayweather regresa al ring para llevar adelante una exhibición ante Mikuru Asakura en Japón. Por otro lado, en las últimas horas, Money comentó que está todo dado para realizar una segunda pelea contra Conor McGregor. Lo único que resta definir es si será como aficionados o profesional.

Sin duda, el excampeón del mundo es una máquina de generar dinero en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. Debido a esto ha marcado un éxito luego de generar enormes ingresos tras llevar adelante una pelea con Logan Paul, reconocido y polémico youtuber estadounidense.

Por otra parte, en las últimas horas, Floyd Mayweather habló de su futuro en su boxeo y comentó que en el 2023 podría regresar ante Conor McGregor. “Quiero salir este fin de semana, y divertirme contra Mikuru Asakura. Luego, tengo otra exhibición para realizar en Dubai, en noviembre. Con Conor McGregor será en 2023. Aún no sabemos si va a ser una pelea exhibición, o una real. Ya hubo conversaciones entre ambos”, comentó Money.

Y agregó: “Yo preferiría una exhibición, porque no me gustan las peleas en las que voy a recibir un castigo real. Entonces, muchachos como Conor McGregor y otros que no golpean fuerte como youtubers, o peleadores de UFC, son individuos contra los que no me importa chocar”.

Floyd Mayweather tunde a Canelo Álvarez

En las últimas horas se dieron a conocer las ventas de PPV de Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin, por lo que Floyd Mayweather dijo que debería haber sido más alta la venta. “Eso es muy, muy bajo. Para alguien como el Canelo, debería estar en lo más alto. Debería estar vendiendo un millón de suscripciones”, expresó a Daily Mail.