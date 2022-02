Saúl Álvarez ha estado en boca de todos en la última semana debido a que muchos dan por hecho que estaría cerrado el acuerdo con Matchroom Boxing, lo que llevó a romper el silencio y desmentir los diferentes reportes que salieron en las últimas horas. Por otra parte, quien reapareció fue Gennady Golovkin que, mientras se prepara para la unificación ante Ryota Murata por el Título Mundial Mediano AMB y FIB, tundió al tapatío al decirle que es un fraude.

Luego de Floyd Mayweather, el kazajo fue uno de los boxeadores que más hicieron trabajar al peleador de Guadalajara durante 24 asaltos. Por otra parte, la polémica quedó muy instalada luego de que se haya dado un empate y tras una victoria muy ajustada por parte del peleador de Eddy Reynoso. A pesar de esto no hubo trilogía.

Por otra parte, en las últimas horas, Gennady Golovkin contó que está entusiasmado con realizar la trilogía, especialmente porque él cree que derrotó a Canelo Álvarez. “Creo que gané esas dos peleas y no hay manera en que cambié mi opinión. Hay gente que es feliz creyendo que pasó lo contrario, pero me da igual. Si me enfureció el resultado un poco, porque en esos momentos era la pelea más grande en el mundo”, expresó en el podcast Walking The Floor.

A su vez, el kazajo no dudó en salir a cruzar al tapatío debido a que él piensa que tuvo que salir con la mano en alto y no el mexicano. “Ver que la gente pudo salirse con la suya, con ese fraude de resultado, hace que uno empiece a preguntarse qué está pasando en verdad. Comienzas a ver el boxeo no solo como un deporte, sino como un negocio. Esto definitivamente cambió mi perspectiva como peleador”, explicó el campeón de la FIB.

¿Cuándo y contra quién vuelve Gennady Golovkin?

Gennady Golovkin tenía planeado regresar en diciembre de 2021 ante Ryota Murta en Japón, pero las nuevas restricciones por el COVID-19 llevaron a que se reprograme el combate para este año. Según diferentes fuentes, el kazajo estaría regresando en el próximo mes de abril para unificar los Títulos Mundiales AMB y FIB de los Medianos.