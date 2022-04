Mañana por la noche regresa al ring Gennady Golovkin ante Ryota Murata por el Título Mundial AMB y FIB Mediano. Por otra parte, a horas de volver a ir por un cinturón, el kazajo habló de Saúl Álvarez y le lanzó munición pensada. Además, dijo que el tapatío pelea ante sus inseguridades. ¡Lapidario!

En Japón se volverán a posar los ojos como en los viejos tiempos cuando se da una mega cartelera con dos cinturones mundiales en juego. A su vez, Saitama se dará el regreso de un kazajo que tiene más de un año de inactividad, pero que vuelve ante un boxeador que tiene menos batallas que él, pero que llegar con un largo tiempo de bajo del ring.

Por otra parte, a hora de volver a subir, el peleador de Kazajistán se acordó de Canelo Álvarez y dijo que el mexicano pelea contra sus inseguridades. “No es personal para mí. Seguí delante de esas peleas antes de que volví a casa. No me quedo en el pasado. Si pelear contra mí es personal, ¿por qué le tomó cuatro años en decidirse? Varios reporteros me han preguntado sobre sus comentarios y parece que enfrenta sus propias inseguridades. Tal vez quiere que la gente olvide las dos peleas porque fueron muy dolorosas para él. No sé por qué, ya que fueron dos buenas peleas”, expresó el Campeón de la FIB a ESPN.

Y agregó: “Pienso que es la mejor pelea que está disponible. Podría haber otros, pero el negocio del boxeo evita que se haga. La razón por la que creo que es una gran pelea es porque le hemos otras dos fantásticas a los fans. Mucha gente alrededor del mundo las vio. Los fans saben qué esperar y pienso que quieren ver algo más de lo que les dimos las primeras dos veces”.

Por último, el kazajo no dudó en comentar que el peleador más duro con el que chocó fue Canelo Álvarez. “Canelo es el atleta y boxeador más fuerte al que me he enfrentado. Pienso que gané las primeras dos, así que ganar una tercera sería lo mismo para mí. Nada cambiaría para mí”, finalizó Gennady Golovkin a horas de volver a subir a un ring.